Если вы любите проводить время на своем участке, тогда уже, вероятно, задумывались, какими еще растениями можно украсить и двор, и сад, сообщает 24 Канал. Вот только перед тем, как сажать душистые и красивые туи, стоит взвесить все за и против.

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Почему нельзя сажать тую во дворе?

Опытные огородники убеждают, что посадка туи на участке – это не лучшая идея. Несмотря на то, что выглядят деревья действительно эффектно, этому растению место в городском парке или на клумбе, а не на дачном участке – и тем более не под вашими окнами.

Растение требует немало подкормок и может быстро обеднить почву, что повлияет на рост остальных овощей, цветов и кустов. Кроме того, существует о туе и немало негативных примет. В частности, поверья утверждают, что туя притягивает энергетику негатива и болезней к вашему дому.

Кроме того, существует и страшная примета о том, что как посадить тую, человек, который это сделал, умрет – сразу же после того, как дерево окрепнет и подрастет. А если дерево посадит молодая девушка – она никогда не выйдет замуж.

Очень часто тую сажают на кладбищах – и это еще одна причина, почему не стоит сажать растение у себя под окнами – считается, что туя несет энергетику смерти. Существует и поверье о том, что если туя вырастет очень высокой и станет выше дома, в нем произойдет несчастье.

Кроме того, считается, что если посадить тую возле дома, тогда она притянет к нему воров, которые могут обобрать хозяев до нитки.



О туи существует немало негативных примет / Фото Pexels

Почему нужно сажать тую возле дома?

Впрочем, кроме негативных примет, есть и преимущества этого растения, которые могут склонить вас к ее посадке. Учитывайте, что в хвое туи содержится вещество аромадендрин – оно имеет сильное антимикробное действие, поэтому высадка туи на участке может способствовать уменьшению сезонных простуд.

Кроме того, дерево притягивает к себе пыль и уменьшит ее количество в воздухе вокруг. А густая крона растений, если высадить туи как живую изгородь, может создать прекрасную защитную полосу, что заберет городской шум и защитит от выхлопных газов автомобилей.

Корневая же система растения укрепляет почву, и если на участке есть склон, то туи помогут предотвратить его осыпание или размывание.