Домашнє миття салону дозволить суттєво зекономити грошей, пише 24 Канал. Щоб ідеально почистити салон, варто скористатися одним дієвим засобом.

Читайте також Ці 5 речей обов'язково мають бути в автомобілі: знають одиниці

Чим помити салон в домашніх умовах

Щоб зробити засіб для миття салону, знадобляться дві пляшки з пульверизаторами, лимонна кислота в пакетиках, сода й засіб для миття посуду чи рідке мило.

Не можете знайти потрібних запчастин для свого авто? Чи потрібні нові колеса? Все це і не тільки є на Промі. Тут є змога порівняти ціни та обрати найкращу пропозицію всього за кілька кліків. Потурбуйся про свою ластівку разом із Prom.

У півлітрову пляшку потрібно засипати 5 чайних ложок лимонної кислоти й залити теплою водою, щоб вона швидше розчинилася. Далі треба додати трішки миючого засобу чи рідкого мила. У іншу пляшку треба додати кілька чайних ложок харчової соди й залити водою, а тоді її струсити, щоб сода не розчинилася.



Салон машини можна легко відмити / Фото Pexels

Далі треба розбризкати ділянку оббивки в салоні авто розчином соди, а після цього нанести розчин з лимонною кислотою. Після обох розчинів утворяться бульбашки, які виведуть бруд з тканини. Для кращого ефекту, пляму додатково можна розтерти щіткою. Далі піну треба видалити чистою ганчіркою й дати тканині засохнути.

До слова! Ми розповіли маленький лайфхак, після якого вікна не будуть запотівати у машині.

Якщо ж салон шкіряний, то варто скористатися мильним розчином. У воді розведіть безбарвне мило. Це може бути дитяче, господарське чи рідке. Розмішайте все, спіньте й нанесіть м’якою губкою чи ганчіркою на місця забруднення й акуратно витріть.