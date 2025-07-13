Об этом молчат даже опытные огородники: стоит ли сажать голубику в июле

Голубика одна из самых полезных ягод, которую все больше украинцев стремятся выращивать у себя на участках. Но можно ли сажать ее летом, в частности в июле? Обычно садоводы отдают предпочтение весенней или осенней посадке, однако в отдельных случаях июльская посадка также может быть успешной.

Что может произойти, если посадить голубику именно в середине лета, и на что нужно обратить внимание – расскажет 24 Канал.

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Подходит ли июль для посадки голубики

Да, но с осторожностью. Ведь июль – это пик лета, когда температура воздуха часто превышает 30 градусов, а почва пересушивается. Такие условия являются стрессовыми для молодых растений. Однако если вы используете саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах), посадка возможна. Важно не повредить корень во время пересадки.

Что произойдет с растением

Если соблюсти все рекомендации, голубика:

приживется, но рост будет медленнее, чем весной;

не будет плодоносить в первый год, потому что сосредоточится на укоренении;

потребует постоянного увлажнения, потому что пересыхание может привести к гибели саженца;

плохо реагировать на прямое солнце, поэтому стоит ее притенять в первые недели после высадки.



Что будет, если посадить голубику в июле / Фото Unsplash

Что нужно для успешной посадки

Кислая почва (pH 4,0 – 5,0) – голубика не любит щелочные или нейтральные почвы.

Хороший дренаж – застой воды быстро погубит корни.

Обильный полив – лучше с дождевой или подкисленной водой.

Мульчирование – сохраняет влагу и защищает от жары.

Защита от палящего солнца – особенно в первые недели.

Важно! Голубика – это не только вкусная ягода, но и настоящий кладезь полезных веществ. Голубика содержит антоцианы – природные красители, которые защищают клетки организма от старения, воспалений и даже онкологических изменений.

Что может пойти не так

Высокая температура летом может вызвать ожоги на листьях голубики, а недостаточный полив является одной из главных причин гибели растения в этот период. Еще одним критическим фактором является неправильная почва – без должного уровня кислотности голубика просто не приживется. Кроме того, в июле стоит воздержаться от чрезмерного внесения удобрений или витаминов, поскольку это может навредить молодому растению.

Итак, посадить голубику в июле – можно, но это требует дополнительного внимания и ухода. Если у вас есть саженец в контейнере и возможность регулярно поливать, притенять и контролировать кислотность почвы – попробовать стоит. Но если вы не уверены, лучше перенести посадку на осень.