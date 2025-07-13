Про це мовчать навіть досвідчені городники: чи варто садити лохину у липні
Лохина – одна з найкорисніших ягід, яку все більше українців прагнуть вирощувати у себе на ділянках. Але чи можна садити її влітку, зокрема в липні? Зазвичай садівники віддають перевагу весняному або осінньому садінню, проте в окремих випадках липнева посадка також може бути успішною.
Що може статися, якщо посадити лохину саме у середині літа, і на що потрібно звернути увагу – розкаже 24 Канал.
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Чи підходить липень для посадки лохини
Так, але з обережністю. Адже липень – це пік літа, коли температура повітря часто перевищує +30 градусів, а ґрунт пересушується. Такі умови є стресовими для молодих рослин. Проте якщо ви використовуєте саджанці із закритою кореневою системою (у контейнерах), посадка можлива. Важливо не пошкодити корінь під час пересаджування.
Що станеться з рослиною
Якщо дотриматися всіх рекомендацій, лохина:
- приживеться, але ріст буде повільнішим, ніж навесні;
- не плодоноситиме в перший рік, бо зосередиться на укоріненні;
- потребуватиме постійного зволоження, бо пересихання може призвести до загибелі саджанця;
- погано реагуватиме на пряме сонце, тому варто її притіняти в перші тижні після висадки.
Що буде, якщо посадити лохину у липні / Фото Unsplash
Що потрібно для успішної посадки
- Кислий ґрунт (pH 4,0 – 5,0) – лохина не любить лужні або нейтральні ґрунти.
- Хороший дренаж – застій води швидко погубить коріння.
- Рясний полив – краще з дощовою або підкисленою водою.
- Мульчування – зберігає вологу та захищає від спеки.
- Захист від палючого сонця – особливо в перші тижні.
Важливо! Лохина – це не лише смачна ягода, а й справжнє джерело корисних речовин. Лохина містить антоціани – природні барвники, які захищають клітини організму від старіння, запалень і навіть онкологічних змін.
Що може піти не так
Висока температура влітку може викликати опіки на листі лохини, а недостатній полив є однією з головних причин загибелі рослини в цей період. Ще одним критичним чинником є неправильний ґрунт – без належного рівня кислотності лохина просто не приживеться. Крім того, у липні варто утриматися від надмірного внесення добрив або вітамінів, оскільки це може зашкодити молодій рослині.
Отже, посадити лохину в липні – можна, але це вимагає додаткової уваги та догляду. Якщо у вас є саджанець у контейнері й можливість регулярно поливати, притіняти та контролювати кислотність ґрунту – спробувати варто. Але якщо ви не впевнені, краще перенести посадку на осінь.