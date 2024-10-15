Правило утреннего часа Джеффа Безоса: как это время может изменить жизнь

Все успешные личности просыпаются очень рано и имеют настолько четко продуманный режим, что успевают утром заняться спортом, почитать и спланировать день, однако Джефф Безос действует по-другому.

Основатель Amazon Джефф Безос является миллиардером, однако не проводит утро так же как большинство бизнесменов с многомиллионным капиталом, пишет Inc.

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Выступая в Экономическом клубе Вашингтона множество рассказал, что любит утром читать газету, пить кофе и завтракать с семьей. Утром всем членам семьи запрещено пользоваться мобильными телефонами. Невеста Безоса подтвердила, что утром никто не включает телефон. Это одно из правил в их семье.

Эксперт Джессика Стиллман говорит, что такое правило может соответствовать предпочтениям Безоса. А вот основатель Amazon утверждает, что его "безделье" утром помогает ему получать больше удовольствия от жизни. Это повышает уровень энергии и улучшает способность принимать решения в течение дня.



Научитесь утром качественно проводить время / Getty Images

Ссылаясь на данные нейронауки, скрол телефона утром не является негативным, но если сидеть с телефоном за завтраком каждый день и каждый месяц, то такая привычка будет губительной. На самом деле время проведенное без интернета ведет к более умным и здоровым дням.

Исследования в области неврологии доказало, что длительное использование мобильного телефона может нанести вред обучению, памяти или психическому здоровью. Еще одно исследование доказало, что взрослые, которые смотрят телевизор более 5 часов в день, имеют повышенный риск заболевания болезни Паркинсона.

Чрезмерное времяпрепровождение в телефоне приводит к проблемам со зрением, плохим сном и болями в спине. Чтобы ваше время утром было максимально эффективным – позвоните близким, приготовьте завтрак, послушайте музыку, займитесь спортом или проведите время на свежем воздухе.