Правило ранкової години Джеффа Безоса: як цей час може змінити життя

Усі успішні особистості прокидаються дуже рано та мають настільки чітко продуманий режим, що встигають вранці зайнятися спортом, почитати та спланувати день, однак Джефф Безос діє по-іншому.

Засновник Amazon Джефф Безос є мільярдером, однак не проводить ранок так само як більшість бізнесменів з багатомільйонним капіталом, пише Inc.

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Виступаючи в Економічному клубі Вашингтона він розповів, що любить зранку читати газету, пити каву та снідати з родиною. Зранку всім членам родини заборонено користуватися мобільними телефонами. Наречена Безоса підтвердила, що зранку ніхто не вмикає телефон. Це одне із правил у їхній сім’ї.

Експертка Джессіка Стіллман каже, що таке правило може відповідати вподобанням Безоса. А от засновник Amazon стверджує, що його "неробство" вранці допомагає йому отримувати більше задоволення від життя. Це підвищує рівень енергії та покращує здатність ухвалювати рішення впродовж дня.



Навчіться вранці якісно проводити час / Getty Images

Посилаючись на дані нейронауки, скрол телефона вранці не є негативним, але якщо сидіти з телефоном за сніданком кожного дня й кожного місяця, то така звичка буде згубною. Насправді час проведений без інтернету веде до розумніших та здоровіших днів.

Дослідження в галузі неврології довело, що тривале використання мобільного телефону може завдати шкоди навчанню, пам’яті чи психічному здоров’ю. Ще одне дослідження довело, що дорослі, які дивляться телевізор понад 5 годин на день, мають підвищений ризик захворювання хвороби Паркінсона.

Надмірне проводження часу в телефоні призводить до проблем із зором, поганим сном та болями в спині. Щоб ваш час вранці був максимально ефективним – зателефонуйте близьким, приготуйте сніданок, послухайте музику, займіться спортом чи проведіть час на свіжому повітрі.