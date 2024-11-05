Блины больше никогда не будут прилипать к сковородке: простой лайфхак

Блины – это довольно простое в приготовлении блюдо, но очень часто оно приносит хлопоты: блины прилипают к сковородке и рвутся на ней.

Если вы любите готовить блины, тогда вам точно приходилось сталкиваться с ситуацией, когда при попытке перевернуть блинчик он начинал рваться и прилипал к сковородке, сообщает 24 Канал. К счастью, разобраться с проблемой чрезвычайно просто.

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Почему блины прилипают и рвутся

Очень часто случается это из-за неправильно приготовленного теста. Если блины рвутся один за другим, это может означать, что тесто слишком жидкое, и в него нужно добавить еще несколько ложек муки. Или же вы не добавили туда яиц – без них тесто просто не будет таким, как нужно, и блины не получатся.

Но если вы убеждены, что с рецептом теста все в порядке, тогда нужно рассмотреть другие вероятные причины, которые могут приводить к прилипанию блинов. Прежде всего, вы можете добавить в тесто несколько ложек масла. Но это не поможет, если перед выкладыванием блинов на сковородку вы не прогреете ее достаточно сильно.



Блины нужно жарить по правилам / Фото Pexels

Особенно часто случаются проблемы из-за выбранной сковородки – если она новая, без нескольких испорченных блинов, к сожалению, не обойтись. Кроме того, нельзя забывать о том, чтобы смазать сковороду перед тем, как выкладывать на нее тесто.

Вот что предлагают специалисты: никогда не ставьте сковородку на самую большую конфорку. Вам может казаться, что так вы ускорите процесс приготовления блинов, но на самом деле это приведет к тому, что они будут прилипать посередине.

Кроме того, после приготовления теста нужно оставить его при комнатной температуре по крайней мере на 30 минут. Холодное тесто будет быстро прилипать к горячей сковородке, и тогда без испорченных блинов тоже не обойтись.

Если у вас есть чугунная сковорода, используйте именно ее, ведь она будет лучшей в таком случае. Но также подойдет и любая другая с качественным антипригарным покрытием.