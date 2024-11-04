Волосы способны страдать от стресса, поэтому сильно выпадают, передает 24 Канал со ссылкой на Vogue. Эксперт Бриджитт Гилл рассказала, что все 3 типа волос можно укрепить, если знать, что именно нужно каждому из них и тщательно соблюдать правила ухода.

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Как укрепить тонкие волосы

Тонкие волосы имеют маленький диаметр прядей. Они очень легкие и склонны к ломкости и сложнее поддаются укладке из-за отсутствия объема. Они быстрее загрязняются, поэтому их надо чаще мыть.

Трихолог Бриджитт Гилл советует очищать тонкие волосы с помощью шампуня на основе глины и овса, которые помогают регулировать выработку кожного сала, не нарушая при этом кожный барьер или микробиом.

Такие волосы надо увлажнять и бороться с повреждениями еще до их появления. Если хотите улучшить процесс роста волос, стоит обратить внимание на средства с высокой концентрацией растительных ингредиентов.



Действенные советы по уходу за волосами / Фото Pexels

Как укрепить нормальные волосы

Нормальные волосы являются самым распространенным типом. Укрепление волос должно происходить на основе увлажнения. Трихолог Бриджитт Гилл советует кроме базового ухода, спать на атласных и шелковых наволочках, инвестировать в щетки с качественной щетиной и использовать легкие несмываемые средства.

Как укрепить жесткие волосы

Жесткие волосы чаще подвержены сухости, чем другие типы волос. Для таких волос сложно подобрать средства ухода, поскольку средства из-за густых волос не могут добраться до кожи головы.

Имея волосы жесткого типа, вдвойне важнее серьезно подойти к очищению кожи головы и выбору шампуня. Их не надо мыть так часто, как тонкие, поэтому на таких волосах собирается больше пыли и кожного сала, которое влияет на рост волос. Чтобы волосы были крепкими и шелковистыми, они нуждаются в дополнительном увлажнении.