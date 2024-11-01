Блогерша делится со своими подписчиками интересными лайфхаками, которые проверила на себе и действительно знает, как отрастить пышную шевелюру, передает 24 Канал со ссылкой на тикток AnnVolcho

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Недавно девушка записала видеоролик, в котором рассказала, как без дорогих средств можно отрастить волосы бесплатно.

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Массаж головы

Блогерша рекомендует делать массаж головы каждый день по 5 минут. Научно доказано, что регулярный массаж кожи головы положительно влияет на кровообращение и стимулирует рост новых волос.

Заплетение волос на ночь

По словам блогера, на начальных этапах отращивания волос девушка заплетала косу на ночь. Оказывается, распущенные волосы очень повреждаются ночью от подушки.

Ласковое расчесывание волос

Нельзя агрессивно относиться к своим волосам, расчесывая их сверху донизу, когда они запутаны, а нужно начинать с кончиков.

Мытье только кожи головы

Ошибочно большинство девушек наносят шампунь на всю длину волос, вместо того, чтобы очищать только кожу головы. Мытье всех волос приводит к сухости и ломкости, поэтому ему достаточно будет только пены, которая будет стекать сверху головы.

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По словам блогера, все эти советы стоят 0 гривен, то есть являются бесплатными. Они являются основными, начальными этапами на пути к отращиванию волос, поэтому на них обязательно надо обратить внимание.