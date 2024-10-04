Оказывается, что всего лишь чайная ложка кофе способна повлиять на рост волос, пишет Mirror.

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Молотый кофе помогает отрастить волосы

Ученая Джанин Боуринг рассказала, что кофеин помогает отрастить густоту волос. Во время мытья волос добавьте к шампуню чайную ложку молотого кофе и вымойте волосы и тщательно смойте все.

Однако стоит обратить внимание на то, что такая процедура может сделать волосы темнее, поэтому такой метод лучше использовать женщинам шатенкам или брюнеткам, а вот блондинкам он не подойдет. Молотый кофе не надо засыпать в шампунь. Вполне достаточно будет нанести шампунь на руку и туда же всыпать кофе.

Как отрастить волосы: смотрите видео

Помните, что волосы надо мыть дважды, поэтому после первой манипуляции с кофе, второй раз можете мыть волосы чистым шампунем без добавления "волшебного ингриента".

Нанося шампунь первый раз, мы смываем секрет сальных желез, грязь и средства для укладки волос, а второй раз мы доочищаем кожу головы, поэтому этот момент нельзя упускать.

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Также не забывайте об очередности нанесения маски и кондиционера. После мытья волос шампунем сначала наносится маска, а уже после нее кондиционер. Эти средства важно не путать, поскольку маска способна проникнуть в структуру волос, когда чешуйки еще открыты, а кондиционер уже их закрывает.