Лунный календарь стрижек поможет подобрать день для стрижки, который сможет улучшить вашу жизнь, пишут Советы 24. Стоит только выбрать правильный день, когда стрижка принесет только положительные моменты.

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Астрологи не советуют стричь волосы в определенные дни, когда лунный календарь стрижек запрещает это делать. Лучше всего делать любые действия с волосами – стрижку, подрезание концов или окрашивание в период роста Луны.

Согласно лунному календарю на октябрь 2024 года, циклическая смена фаз Луны будет проходить в такой последовательности:

Убывающая Луна : 1 октября, 18 – 31 октября;

: 1 октября, 18 – 31 октября; Новая Луна : 2 октября;

: 2 октября; Растущая Луна : 3 – 16 октября;

: 3 – 16 октября; Полнолуние: 17 октября.

Многие специалисты по астрологии скажут вам, что Луна действительно способна влиять на судьбу и состояние человека, поэтому лучше изучить дни, когда стоит и не рекомендуется стричь волосы.

1 октября – избегайте в этот день стрижек и окрашивания волос. Новая прическа ухудшит ваше самочувствие и снизит самооценку.

2 октября – этот день нейтральный для смены имиджа, поскольку не несет собой ни плохого влияния, ни хорошего.

3 октября – неудачный день для стрижки, потому что после нее у вас могут возникнуть долговременные ссоры в семье.

4 октября – положительный день для смены имиджа, новая стрижка принесет в вашу жизнь новые эмоции, интересные события и хороших людей.

5 октября – нейтральный день для стрижки волос. Ничего хорошего или очень плохого с вами не произойдет.

6 октября – чтобы не навредить своим волосам, не рекомендуется в этот день делать кардинальные изменения.

7 октября – стрижка в этот день откроет всю вашу энергию и придаст трудолюбия и бодрости на долгий период.

8 октября – хороший день для окрашивания волос. Чтобы быть всегда в хорошем настроении, можно подстричь только кончики.

9 октября – удачный день для любых манипуляций с волосами.

10 октября – этого дня не рекомендуется менять прическу, ведь в будущем у вас могут возникнуть немалые проблемы.



Полезные советы для стрижки волос / Фото Pexels

11 октября – стрижка сорвет все запланированные деловые и личные планы и помешает осуществить задуманное.

12 октября – этого дня отложите поход к парикмахеру, лучше побалуйте себя домашними масками, которые помогут оздоровить волосы.

13 октября – не рекомендуется в этот день стричь волосы, ведь вы можете навредить своему здоровью.

14 октября – удачное время для смены имиджа. Можете смело экспериментировать со сменой прически, результат вас изрядно поразит.

15 октября – не желательно укорачивать в этот день волосы, ведь это может привести к значительным потерям в бизнесе.

16 октября – эти сутки неудачные для стрижки, поэтому перенесите поход к парикмахеру на другой день

17 октября – не рекомендуется стричь в этот день волосы, ведь можете ухудшить свое психическое состояние.

18 октября – стрижка поможет вам, если вы чувствуете в себе нехватку сил и энергии.

19 октября – чтобы не потерять успех, не стоит стричь в этот день волосы.

20 октября – если вы планируете стрижку волос в этот день, то делайте это только в парикмахерской, а не дома.



Лучшие советы для стрижки волос / Фото Pexels

21 октября – удачный день для изменения имиджа, окрашивания волос и оздоровления шевелюры.

22 октября – выбирайте любой вариант стрижки, поскольку от нее станут гуще и здоровее волосы.

23 октября – стрижка сорвет все запланированные деловые и личные планы и помешает осуществить задуманное.

24 октября – благоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

25 октября – удачное время для смены имиджа. Можете смело экспериментировать с изменением прически, результат вас изрядно поразит.

26 октября – чтобы не укоротить свой успех, не стригите слишком коротко свои волосы.

27 октября – негативный день для стрижки волос, ведь вы можете разрушить все свои планы.

28 октября – стрижка хорошо повлияет на состояние волос, оздоровит их и подарит прочность. Впрочем от окрашивания волос яркими цветами стоит отказаться.

29 октября – не желательно укорачивать в этот день волосы, ведь это может привести к значительным потерям в бизнесе.

30 октября – чтобы не испортить состояние своих волос, рекомендуется отказаться от стрижки.

31 октября – если вы давно хотели кардинально изменить свой имидж – сегодняшний день этому идеально способствует. Вы будете довольны видом в зеркале.