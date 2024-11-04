Волосся здатне страждати від стресу, тому сильно випадає, передає 24 Канал з посиланням на Vogue. Експертка Бріджітт Гілл розповіла, що всі 3 типи волосся можна зміцнити, якщо знати, що саме потрібно кожному з них й ретельно дотримуватися правил догляду.

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Як зміцнити тонке волосся

Тонке волосся має маленький діаметр пасм. Воно дуже легке та схильне до ламкості й складніше піддається укладці через відсутність об’єму. Воно швидше забруднюється, тому його треба частіше мити.

Трихологиня Бріджітт Гілл радить очищати тонке волосся за допомогою шампуню на основі глини та вівса, які допомагають регулювати вироблення шкірного сала, не порушуючи при цьому шкірний бар'єр або мікробіом.

Таке волосся треба зволожувати та боротися із пошкодженнями ще до їхньої появи. Якщо хочете покращити процес росту волосся, варто звернути увагу на засоби з високою концентрацією рослинних інгредієнтів.



Дієві поради щодо догляду волосся / Фото Pexels

Як зміцнити нормальне волосся

Нормальне волосся є найпоширенішим типом. Зміцнення волосся має відбуватися на основі зволоження. Трихологиня Бріджітт Гілл радить окрім базового догляду, спати на атласних та шовкових наволочках, інвестувати у щітки з якісною щетиною й використовувати легкі незмивні засоби.

Як зміцнити жорстке волосся

Жорстке волосся частіше схильне до сухості, ніж інші типи волосся. Для такого волосся складно підібрати засоби догляду, оскільки засоби через густе волосся не можуть дістатися шкіри голови.

Маючи волосся жорсткого типу, удвічі важливіше серйозно підійти до очищення шкіри голови й вибору шампуню. Його не треба мити так часто, як тонке, тому на такому волоссі збирається більше пилу та шкірного сала, яке впливає на ріст волосся. Щоб волосся було міцним та шовковистим, воно потребує додаткового зволоження.