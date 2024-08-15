Слезы больше не потекут: как резать лук, чтобы не плакать

Все мы знаем, что во время нарезания лука начинаются слезиться глаза, поэтому для людей является настоящим вызовом нарезания этого овоща, особенно тогда, когда его надо много.

Лук вызывает у нас слезы из-за того, что содержит молекулы сульфоновой кислоты и белок. Когда эти вещества сочетаются, то образуют лакриматор, который является слезоточивым газом. Только структура лука повреждается, как лакриматор высвобождается в виде газа и попадает в слизистую оболочку глаз.

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Оказывается, слезы от лука являются полезными, потому что когда слезные железы активно работают, то выполняют роль бактерицидного средства и смягчают глаза. И для того, чтобы все же не создавать себе неприятных ощущений, советуем воспользоваться несколькими способами, которые помогут избежать слез.

Охлаждение лука

Перед приготовлением поставьте лук в морозилку или холодильник на 20 минут. Если времени мало – сполосните очень холодной водой. Такой трюк поможет снизить выделение газа. Вы и сами могли замечать, что от лука, который длительное время стоял в холодильнике, слезы текут гораздо меньше, или вообще не слезятся.

Смочите лезвие ножа в воде

Вода поможет немного снизит распространение газа, поэтому периодически смачивайте лезвие, если надо нарезать много лука.



Несколько советов, которые помогут перестать плакать от лука / Фото Pexels

Поставьте восковую свечу

Рядом с разделочной доской поставьте свечу из воска, который будет вступать в реакцию с газом и будет нейтрализовать его.

Используйте лимонный сок

Избежать действия газа можно благодаря тому, что во время нарезания лука надо проводить лезвием ножа по лимонной мякоти.

Чтобы избежать слез стоит резать лук очень острым ножом, в идеале – керамическим. Также стоит ополаскивать руки водой во время нарезания.