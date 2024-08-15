Сльози більше не потечуть: як різати цибулю, щоб не плакати

Всі ми знаємо, що під час нарізання цибулі починаються сльозитися очі, тому для людей є справжнім викликом нарізання цього овоча, особливо тоді, коли його треба багато.

Цибуля викликає у нас сльози через те, що містить молекули сульфонової кислоти та білок. Коли ці речовини поєднуються, то утворюють лакриматор, який є сльозогінним газом. Лише структура цибулі пошкоджується, як лакриматор вивільняється у вигляді газу та потрапляє в слизову оболонку очей.

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Виявляється, сльози від цибулі є корисними, бо коли слізні залози активно працюють, то виконують роль бактерицидного засобу та пом’якшують очі. Та для того, щоб все ж таки не створювати собі неприємних відчуттів, радимо скористатися кількома способами, які допоможуть уникнути сліз.

Охолодження цибулі

Перед приготуванням поставте цибулю в морозилку чи холодильник на 20 хвилин. Якщо часу обмаль – сполосніть дуже холодною водою. Такий трюк допоможе знизити виділення газу. Ви й самі могли помічати, що від цибулі, яка тривалий час стояла в холодильнику, сльози течуть набагато менше, або ж взагалі не сльозяться.

Змочіть лезо ножа у воді

Вода допоможе трохи знизить розповсюдження газу, тож періодично змочуйте лезо, якщо треба нарізати багато цибулі.



Кілька порад, які допоможуть перестати плакати від цибулі / Фото Pexels

Поставте воскову свічку

Поряд з обробною дошкою поставте свічку з воску, який вступатиме в реакцію з газом та буде нейтралізувати його.

Використовуйте лимонний сік

Уникнути дії газу можна завдяки тому, що під час нарізання цибулі треба проводити лезом ножа по лимонній м’якоті.

Щоб уникнути сліз варто різати цибулю дуже гострим ножем, в ідеалі – керамічним. Також варто ополіскувати руки водою під час нарізання.