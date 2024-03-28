Флорист Мериам Гани рассказала 5 лучших советов относительно того, как сохранить стебли цветов свежими длительное время. По ее словам, она перепробовала немало методов, но не все они были успешными, впрочем ей таки получилось найти несколько способов, которые действительно помогают.

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Обрезайте стебли

Когда цветы начнут терять блеск, обрезание стеблей может снова их восстановить. Особенно важно обрезать тюльпаны, поскольку они имеют тенденцию увядать очень быстро.

Уберите вазу от солнца

Уберите цветы с вазой от корзины с фруктами, которые созревают. Они выделяют газы этилена, которые ускоряют созревание цветов. Также защищайте цветы от прямого солнечного света и источников тепла – радиаторов или батарей, которые способны ускорить процесс увядания.



Основные советы, которые сохранят дольше цветы / Фото Pexels

Держите их прохладными

Низкая температура служит естественным сдерживающим фактором против увядания, сохраняя свежесть цветов. Поэтому вы можете на ночь ставить цветы в гараж или на балкон.

Добавьте монету

Оказывается, медная монета способна остановить рост бактерий в воде, поэтому автоматически продлит их жизнь в вазе.

Избавляйтесь от увядших цветов

Если в композиции завял цветок, выбрасывайте его как можно скорее. Такие цветы тоже выделяют газ этилен, подобно овощам и фруктам, поэтому это негативно влияет на все остальные цветы.