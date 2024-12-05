Многие люди, которые выращивают дома денежное дерево в течение лет, даже не подозревают, что растение может цвести, сообщает 24 Канал. А для того, чтобы увидеть это необычное явление, нужно совсем немного – одна подпитка из кухонных отходов.

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Как заставить зацвести денежное дерево?

Для того, чтобы толстянка порадовала вас своими необычными белыми цветами, нужно позаботиться о ее правильной подкормке. А приготовить ее можно из вещей, которые найдутся на каждой кухне.

Прежде всего, растение нуждается в калии для роста и противодействия болезням. А вот для крепкой корневой системы и выпуска новых побегов понадобится фосфор. Также в небольших количествах полезным для денежного дерева будет и азот.

Впрочем, нельзя забывать, что из-за избытка азота растение может и погибнуть, поэтому к его количеству нужно относиться с осторожностью. Для того, чтобы денежное дерево цвело, его нужно ежегодно подкармливать смесью из сахара, золы и яичной скорлупы.

Скорлупа содержит кальций, пепел – это источник полезных минералов, фосфора, калия, азота и кальция. А вот в сахаре содержится глюкоза, которая дает растениям энергию и может спровоцировать рост новых побегов.

Вот что нужно для приготовления удобрения:

1 столовая ложка молотой скорлупы;

1 столовая ложка древесной золы;

1 чайная ложка сахара.

Все ингредиенты нужно перемешать и рассыпать по поверхности почвы. После этого землю нужно немного разрыхлить. Проведите такую подкормку 2 – 3 раза, и тогда денежное дерево точно порадует вас своим цветением.



Денежное дерево нуждается в подкормке / Фото Pexels

Что означает цветение денежного дерева?

В плане цветения денежное дерево – это очень прихотливое растение, и покажет она цветы только в условиях правильного ухода. Но если толстянка все же расцвела, тогда это означает серьезный и большой доход. Впрочем, эта примета сбудется только в случае, если вы сами вырастили денежное дерево с маленького отростка.

Если вы хотите получить от растения максимальную пользу и увеличить собственные доходы, его нужно также правильно расположить в своем доме. Эксперты по фэншую советуют выбрать юго-восточную сторону дома – она отвечает за денежную прибыль.