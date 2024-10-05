Фиалки – это очень распространенные и красивые домашние цветы, и поэтому их можно увидеть чуть ли не в каждом доме. И очень часто цветоводы спорят, нужно ли обрывать листья фиалок?

Некоторые цветоводы утверждают, что обрывание некоторых листьев на фиалках может стимулировать более обильное и долгое цветение, и поэтому делать это нужно обязательно. Другие же убеждены, что это только навредит растению, пишет Glamour.

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Надо ли обрывать листья фиалок

Взрослая фиалка периодически нуждается в обрывании листьев – но далеко не всех. На самом деле избавляться нужно только от листьев, что уже повреждены, или же увяли. И бывает так, что вы перелили воды в горшок, и нижние листья начало опадать, и его тогда также нужно забрать.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

А вот во всех остальных случаях здоровые листья у комнатного растения отрывать все же не стоит. Если вы попытаетесь это сделать, это может только навредить вашим фиалкам, ведь в листьях расположен весь стратегический запас питательных веществ, и если его не останется, цветок может полностью завянуть.

И только тогда, когда центральная розетка имеет постоянный источник питания, вы можете ожидать появления красивых цветов. Нижние же листья периодически отпадают, потому что являются отработанными – они отдали все витамины и микроэлементы, и поэтому больше не нужны.

Что касается ухода для цветения, то он прост: вовремя и осмотрительно поливайте фиалки, подпитывайте их и ни в коем случае не отрывайте листья просто так – и тогда они будут радовать вас красивыми цветами почти целый год.