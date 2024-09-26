Обильное и длительное цветение клематиса очень сильно зависит от того, насколько хорошо за ним ухаживают. И осенняя обрезка – это чрезвычайно важная часть такого ухода, пишет Agromarket.

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Какие есть правила обрезки клематиса

Подрезку клематиса нужно начинать в первый же год после посадки. Это поможет снизить нагрузку на корневую систему, поэтому до наступления зимы нужно подрезать лианы до 30 сантиметров.

Кроме того, нельзя забывать и о ежегодной санитарной обрезке растения – удалять больные, слабые, поврежденные побеги, а осенью нужно удалить также те ветви, которые остались слабыми и тонкими, ведь они наиболее подвержены замерзанию в холодную погоду.

Впрочем, наибольшее влияние на то, сколько цветения будет на клематисе следующего года, имеет обрезка лианы по группам. И для того, чтобы правильно провести обрезку, вам нужно знать, что к какой группе принадлежит ваш клематис.



Клематисы нужно вовремя обрезать / Фото Pexels

Первая группа

Группа А, или первая, включает сорта и виды, цветения которых происходит на старых ветвях в начале сезона. К этой группе относятся горный, виноградолистный разновидности и Княжики. Поэтому формирующую обрезку можно проводить уже в первой половине лета, после завершения цветения.

Осенью побеги только слегка подрезают в длину, оставляя не более одного метра.

Вторая группа

К этой подгруппе относятся гибриды, которые отличаются яркой окраской и крупными цветами. Бутоны у них образуются и на новых, и на старых ветвях. Это влияет и на время цветения – на старых побегах цветы появляются весной, а на новых – летом. И первую обрезку нужно проводить после конца первого цветения, чтобы стимулировать второе.

До холодов нужно удалить слабые побеги, что разрослись, и взамен оставить несколько сильных, но не более, как 10 – 12 штук.

Третья группа

Она включает сорта клематиса, у которых цветы образуются только на молодых побегах. И цвести они могут с середины лета и вплоть до самой осени. Обрезку побегов нужно проводить несколько раз за сезон и удалять слабые, поврежденные стебли, на которых уже закончилось цветение.

Осенью же проводят полную обрезку старых веток, оставляя только небольшие побеги до 15 сантиметров.