Рясне і тривале цвітіння клематису дуже сильно залежить від того, наскільки добре за ним доглядають. І осіння обрізка – це надзвичайно важлива частина такого догляду, пише Agromarket.

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Які є правила обрізки клематиса

Підрізування клематиса потрібно починати в перший ж рік після посадки. Це допоможе знизити навантаження на кореневу систему, тож до настання зими потрібно підрізати ліани до 30 сантиметрів.

Окрім того, не можна забувати й про щорічну санітарну обрізку рослини – видаляти хворі, слабкі, пошкоджені пагони, а восени потрібно видалити також ті гілки, які залишилися слабкими й тонкими, адже вони найбільш схильні до замерзання у холодну погоду.

Втім, найбільший вплив на те, скільки цвітіння буде на клематисі наступного року, має обрізка ліани по групах. І для того, щоб правильно провести обрізку, вам потрібно знати, що якої групи належить ваш клематис.



Клематиси потрібно вчасно обрізати / Фото Pexels

Перша група

Група А, або ж перша, включає сорти та види, цвітіння яких відбувається на старих гілках на початку сезону. До цієї групи відносяться гірський, виноградолистий різновиди та Княжики. Тож формуючу обрізку можна проводити вже в першій половині літа, після завершення цвітіння.

Восени пагони тільки злегка підрізають у довжину, залишаючи не більше одного метра.

Друга група

До цієї підгрупи відносяться гібриди, які відрізняються яскравим забарвленням та великими квітами. Бутони в них утворюються і на нових, і на старих гілках. Це впливає і на час цвітіння – на старих пагонах квіти з'являються навесні, а на нових – влітку. І першу обрізку потрібно проводити після кінця першого цвітіння, аби стимулювати друге.

До холодів потрібно видалити слабкі пагони, що розрослися, і натомість залишити кілька найсильніших, але не більше, як 10 – 12 штук.

Третя група

Вона включає сорти клематиса, в яких квіти утворюються тільки на молодих пагонах. І цвісти вони можуть з середини літа і аж до самої осені. Обрізку пагонів потрібно проводити кілька разів за сезон і видаляти слабкі, пошкоджені стебла, на яких вже закінчилося цвітіння.

Восени ж проводять повну обрізку старих гілок, залишаючи тільки невеликі пагони до 15 сантиметрів.