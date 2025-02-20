Волосы будут чистыми неделю: простые лайфхаки, чтобы голова не жирнилась

Очень многим людям приходится мыть голову чуть ли не каждый день – а все из-за того, что голова жирнится слишком быстро! Впрочем, этого легко можно избежать.

Несмотря на то, что ежедневное мытье головы может показаться очень гигиеничным, на самом деле специалисты категорически не советуют этого делать, сообщает 24 Канал. Из-за таких действий головам может пачкаться даже быстрее, чем обычно.

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Что делать, чтобы не мыть голову каждый день?

Обычно проблема ежедневного мытья головы становится особенно острой именно зимой – ведь под шапкой волосы быстро пачкаются, а прическа теряет свою привлекательность. И способов разобраться с надоедливой проблемой – множество. Главное – выбрать, какой из них лучше всего подойдет для вас.

Иногда для решения проблемы достаточно просто заменить шампунь: если голова очень быстро пачкается, есть вероятность, что он подобран не слишком удачно. Кроме того, можно попробовать воспользоваться сухим шампунем – он легко наносится на волосы и помогает немного продлить их свежесть.

Итак, вот несколько лайфхаков, которые помогут реже мыть волосы.



Волосы не стоит мыть слишком часто / Фото Pexels

Реже мойте голову

Да, это звучит очевидно, но на самом деле чрезвычайно действенно. Все дело в том, что кожа головы пытается восстановить недостаток кожного сала после мытья, и чем чаще вы моете голову, тем быстрее железы производят себум.

Используйте насадку гофре для прикорневого объема

После того, как волосы высохнут, можно воспользоваться насадкой гофре и пройтись у корней волос. Во-первых, это подарит прическе дополнительный объем, но также и поможет избавиться от жирности. Так к коже головы будет попадать больше кислорода, и выработка себума замедлится.

Пилинг

В шампунь вы можете добавить немного соли, или же приобрести специальный пилинг для головы. Дело в том, что жирная кожа головы часто имеет забитые поры, которые нужно очищать, и они образуются не только из-за естественного образования себума, но и из-за уходовых средств, что вы используете.

Утреннее мытье головы

Старайтесь всегда мыть голову утром, а не вечером. Ночью обменные процессы происходят быстрее, а трение о подушку создает дополнительные условия для выработки кожного сала.