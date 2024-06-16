Как избавиться от колорадского жука с картофеля: действенные методы, которые любят все огородники

Колорадский жук является довольно специфическим вредителем, поскольку вывести его порой очень трудно. Насекомое очень любит картофель, быстро размножается и даже способно вырабатывать иммунитет к ядам. Именно поэтому огородникам лучше постоянно комбинировать средства против этих жуков.

Многие дачники против химических опрыскиваний, поскольку они влияют на растения, поэтому все же прибегают к использованию народных рецептов.

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Собирать колорадских жуков вручную – это трудоемкий процесс, поэтому лучше их отпугивать с помощью различных высаженных культур, разбрызгивать настойками и отварами и устанавливать ловушки.

Какие народные средства избавляют от колорадского жука

Жертвенные растения

Посадите рядом с картофелем баклажан. Колорадские жуки их очень любят, поэтому переползут из картофеля к ним. После этого вредителей и личинки надо собрать.

Также огородники советуют посеять календулу или бархатцы. Жуки не любят их запаха, поэтому просто покинут места с картофелем.



От колорадских жуков избавляют народные методы / Фото Pexels

Ловушки

Между рядками прикопайте несколько консервных банок так, чтобы горлышко было на уровне земли. Туда поставьте нарезанный картофель, а края смажьте кусками картофеля так, чтобы она пустила сок. Жук залезет в банку, но уже не сможет из нее выбраться.

В банки также можно залить крепкий раствор мочевины (на 1 литр воды нужен 1 стакан мочевины). Этот яд надо менять раз в неделю.

Для отпугивания

Чтобы отвадить колорадского жука от картофеля вам понадобится древесная зола, луковой шелухи и бобовые. Однако этот метод надо применять во время посадки овощей. В лунку надо ставить вместе с картофелем одну фасоль, немного золы и шелухи лука.

При посадке картофеля в лунку можно поставить можжевельник, который жуки также очень не любят. Опытные огородники еще прикапывают на грядках, где будет запланирована посадка картофеля, листья грецкого ореха.

Также огородники опудривают картофельные кусты древесной золой или кукурузной мукой. Рекомендуется делать опрыскивание на влажные листья. Хорошо отпугивают колорадских жуков укроп, календула, настурция, горох, фасоль и бобовые.

Опрыскивание

Чтобы на грядках не было колорадских жуков, используйте отвар одуванчика, хвоща или полыни. По 200 граммов свежей зелени надо кипятить в течение 15 минут в воде, а после того, когда раствор остынет 0,5 литров отвара разбавить в 10 литрах воды.

Особенно губительной для личинок жуков является горчица. В 10 литрах воды разведите 100 граммов сухой горчицы и добавьте 100 миллилитров 9%-го уксуса. Этим раствором опрыскивайте личинки жуков.

От колорадских жуков следует применять настойку можжевельника. Несколько побегов растений залейте 10 литрами воды, подождите несколько часов, процедите и опрыскивайте раствором посадки.