Не только соль: что добавить в воду при варке, чтобы яйца хорошо чистились

Варка яиц бывает часто коварной. В основном после варки они хорошо чистятся, впрочем, есть случаи, когда скорлупа отпадает вместе с белком. Чтобы этой проблемы избежать, стоит воспользоваться несколькими лайфхаками.

Хозяйки привыкли варить яйца по одной схеме: заливать холодной водой, отваривать 10 минут, а потом снова заливать холодной водой. Но даже привычное правило порой может не помогать, поэтому расскажем о самых популярных причинах, по которым яйца плохо чистятся.

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Слишком свежий продукт

В свежих яйцах скорлупа отделяется труднее. Этому есть определенное объяснение. У каждого яйца под скорлупой есть воздушная камера, которая расширяется через 1 или 2 недели при подсыхании белка. В свежих яйцах этого не происходит.

Неправильная температура воды

Если после варки опустить яйца в ледяную воду, то белок прилипнет к скорлупе. Чтобы этого не произошло, опускайте яйца в воду комнатной температуры.

Высокая температура яиц

Перед чисткой яйцо обязательно должно остыть, иначе и скорлупа, прилипшая к белку, начнет отваливаться частями.



Стало известно почему яйца плохо чистятся / Фото Pexels

Хранение яиц в холоде

Если яйца лежат на нижней полке холодильника, то низкая температура способствует промерзанию и денатурации белка. Именно поэтому белок будет плохо чиститься, независимо от того, как вы его варили.

Интересный лайфхак. Начинайте чистить яйца с тупого конца продукта. Там находится воздушная камера, поэтому чистка будет проходить легче. Если снимать с острого конца, то можно легко снять скорлупу вместе с белком.

Как варить яйца, чтобы они легко чистились

Чтобы скорлупа отлетала от яйца сама, кроме соли в воду надо добавлять еще один ингредиент.

Сначала заранее вытащите яйца из холодильника и нагрейте до комнатной температуры. После этого всыпьте 0,5 чайной ложки соды, легонько встряхните их и погрузите в воду.

Вода должна покрывать яйца на два пальца и не быть слишком горячей, иначе они треснут из-за высокой температуры или нехватки воды.