Закрытую банку почти невозможно открыть руками, поскольку плотно закрытая крышка просто не позволит вам этого сделать. Если же открывалка отсутствует, то ее можно открыть несколькими интересными методами.

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Как открыть банку с винтовой крышкой

Лучший способ открыть банку с винтовой крышкой – это опустить ее горлышком вниз в горячую воду. Поставьте в миску или просто под струю воды и немного подождите. Важно только, чтобы температура не была слишком высокой, поскольку стекло легко нагреется.

Горячая вода приведет к тому, что крышка "отойдет" от банки и ее можно будет легко снять. Также крышку можно снять благодаря горячему потоку фена, который надо направить на банку.



Крышку в банке можно открыть несколькими способами / Фото Pexels

Как открыть банку постучав по ней

Стук – это действенный метод откупоривания любой стеклянной банки с завинчивающейся крышкой,. Постучите банкой о стол – пространством между горлышком и крышкой. Однако бейте умеренно, чтобы не разбить ее. Для ослабления крышки будет достаточно нескольких ударов. Если боитесь стучать об стол, постучите по банке деревянной ложкой, результат будет одинаковым.

А еще можно стучать не по крышке, а по дну банки. Важно, чтобы содержимое банки переместилось вверх, тогда вам будет проще открыть крышку.

Как открыть банку ножом

Ослабить давление в банке можно с помощью ножа. Переверните ее и поставьте крышкой на стол. Тогда острым ножом подденьте крышку между зубцами и пошевелите из стороны в сторону. После этого вы должны были бы заметить, что крышка отошла от банки. На этом этапе надо переворачивать банку и откручивать руками.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Как открывать банку скотчем

Вам нужен для этого метода не канцелярский, а строительный скотч или изолента. Обмотайте скотчем или лентой крышку банки вместе с торцами, а свободный край оставьте свисать. После этого сделайте подобие ручки и схватившись за нее пальцами, тяните в сторону раскручивания крышки. Под давлением скотча и силы крышка должна открыться.