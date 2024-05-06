Закриту банку майже неможливо відкрити руками, оскільки щільно закрита кришка просто не дозволить вам цього зробити. Якщо ж відкривачка відсутня, то її можна відкрити кількома цікавими методами.

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Як відкрити банку з гвинтовою кришкою

Найкращий спосіб відкрити банку з гвинтовою кришкою – це опустити її шийкою вниз в гарячу воду. Поставте в миску чи просто під струмінь води та трохи зачекайте. Важливо лише, щоб температура не була занадто високою, оскільки скло легко нагріється.

Гаряча вода призведе до того, що кришка "відійде" від банки і її можна буде легко зняти. Також кришку можна зняти завдяки гарячому потоку фену, який треба направити на банку.



Кришку в банці можна відкрити кількома способами / Фото Pexels

Як відкрити банку постукавши по ній

Стукіт – це дієвий метод відкорковування будь-якої скляної банки з кришкою, що загвинчується. Постукайте банкою об стіл – простором між шийкою і кришкою. Однак бийте помірно, щоб не розбити її. Для ослаблення кришки буде достатньо кількох ударів. Якщо боїтеся стукати об стіл, постукайте по банці дерев’яною ложкою, результат буде однаковим.

А ще можна стукати не по кришці, а по дну банки. Важливо, щоб вміст банки перемістився вгору, тоді вам буде простіше відкрити кришку.

Як відкрити банку ножем

Послабити тиск у банці можна за допомогою ножа. Переверніть її та поставте кришкою на стіл. Тоді гострим ножем піддіньте кришку між зубцями та поворушіть з боку в бік. Після цього ви б мали помітити, що кришка відійшла від банки. На цьому етапі треба перевертати банку та відкручувати руками.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Як відкривати банку скотчем

Вам потрібен для цього методу не канцелярський, а будівельний скотч чи ізоляційна стрічка. Обмотайте скотчем чи стрічкою кришку банку разом з торцями, а вільний край залишіть звисати. Після цього зробіть подобу ручки та схопившись за неї пальцями, тягніть в сторону розкручування кришки. Під тиском скотчу та сили кришка повинна відкритися.