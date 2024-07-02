Почему нельзя варить холодные яйца из холодильника: это надо знать всем

Сварить яйцо – это самое простое, что может быть на кухне. Впрочем оказывается, что не все так просто, ведь надо знать определенный секрет, который не позволит яйцу треснуть во время варки.

Часто случается такое, что яйца получаются с недоваренным желтком, переваренные или такие, которые трудно почистить. Но самой большой проблемой является треснувшее яйцо в воде, поскольку белок начинает вытекать, а яйцо в конечном итоге имеет неприглядный вид.

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Чтобы избавиться от такого досадного момента, стоит знать одно правило – не варите яйца сразу после того, как вытащите их из холодильника.



Яйца перестанут трескаться, если придерживаться определенных советов

Почему холодные яйца трескаются

Многие хозяйки погружают яйца в холодную воду, впрочем можно воспользоваться классическим методом варки и опустить яйца в кастрюлю с медленно кипящей водой и тогда варить до готовности. Но проблема заключается в том, что горячая вода может привести к тому, что яйца легко треснут. Причиной этому является холодное яйцо и слишком горячая вода.

Чтобы избежать этого, выньте яйца из холодильника на 5 – 10 минут перед тем, как ставить их в кипящую кастрюлю с водой. За 5 минут яйца достаточно прогреются, поэтому их контакт с водой уже не приведет к тресканию скорлупы.

Также стоит помнить, что яйца трескаются о дно, если их бросить слишком резко, поэтому опускайте медленно, чтобы сохранить скорлупу целой, а яйцо после варки имело приятный вид.