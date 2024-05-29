Что нужно делать, чтобы каланхоэ зацвел: полезные советы

Каланхоэ –это невероятно уникальный представитель семейства толстолистных, и цветок, который выглядит невероятно красиво.

Если вы купили каланхоэ, то вы уже должны были убедиться, что это достаточно сложное в уходе растение. И для того, чтобы оно хорошо росло, нужно позаботиться о подпитке – тогда цветения не придется долго ждать.

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Как правильно подпитывать каланхоэ

Прежде всего вам нужно позаботиться о том, чтобы найти тарелку, в которой может настояться подкормка. После этого положите в нее горсть порезанного картофеля, а затем добавьте также и горсть соевых бобов.

Впоследствии в тарелку нужно положить ложку коричневого сахара и столько же уксуса. Залейте все это литром воды и оставьте бродить на три дня.

Это может показаться вам странным, однако эта смесь будет невероятно эффективной, если вы польете ею свое растение всего 2 – 3 раза. Через некоторое время после такой подкормки каланхоэ точно начнет цвести. Учитывайте, что именно с этим цветком вам нужно избегать чрезмерного полива, ведь от него корни могут загнить.



Каланхоэ нужно подпитывать / Фото Pexels

Также поливать нужно очень равномерно и только в поддон после того, как верхний слой почвы немного подсохнет. Лишнюю воду обязательно нужно сливать.

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах . В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

Для того, чтобы растение порадовало вас большим количеством бутонов, осенью растение обычно подпитывают комплексными удобрениями. Но если вы внесете их слишком много, это может привести к тому, что растение нарастит зеленую массу, а цветение наоборот замедлится.

Осенью и зимой лучшими будут удобрения, которые содержат много калия, а весной и летом выбирайте удобрения с азотом. Горшок уберите от отопительных приборов, однако позаботьтесь о достаточном освещении.