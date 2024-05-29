Що потрібно робити, аби каланхое зацвів: корисні поради

Каланхое – це неймовірно унікальний представник сімейства товстолистих, і квітка, яка виглядає неймовірно красиво.

Якщо ви купили каланхое, то ви вже мали переконатися, що це досить складна у догляді рослина. І для того, щоб вона гарно росла, потрібно подбати про підживлення – тоді на цвітіння не доведеться довго чекати.

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Як правильно підживлювати каланхое

Перш за все вам потрібно подбати про те, аби знайти тарілку, у якій може настоятися підживлення. Після цього покладіть у неї жменю порізаної картоплі, а потім додайте також і жменю соєвих бобів.

Згодом у тарілку потрібно покласти ложку коричневого цукру та стільки ж оцту. Залийте все це літром води та залиште бродити на три дні.

Це може здатися вам дивним, проте ця суміш буде неймовірно ефективною, якщо ви поллєте нею свою рослину всього 2 – 3 рази. За деякий час після такого підживлення каланхое точно почне цвісти. Зважайте, що саме з цією квіткою вам потрібно уникати надмірного поливу, адже від нього корені можуть загнити.



Каланхое потрібно підживлювати / Фото Pexels

Також поливати потрібно дуже рівномірно і тільки у піддон після того, як верхній шар ґрунту трохи підсохне. Зайву воду обов'язково потрібно зливати.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Для того, щоб рослина порадувала вас великою кількістю бутонів, восени рослину зазвичай підживлюють комплексними добривами. Та якщо ви внесете їх надто багато, це може призвести до того, що рослина наростить зелену масу, а цвітіння навпаки сповільниться.

Восени та взимку найкращими будуть добрива, які містять багато калію, а навесні та влітку обирайте добрива з азотом. Горщик приберіть від опалювальних приладів, проте подбайте про достатнє освітлення.