Навіть найдосвідченіші господині не знають часом, як вивести тональний крем. Основна проблема полягає в тканині – чим вона щільніша, тим пляму відіпрати важче, однак можливо. Чим швидше ви візьметеся за очищення, тим простіше вдасться позбутися слідів від тонального крему.

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Плямовивідник

Пляму на синтетичній тканині відіпрати найлегше. Вам просто знадобиться плямовивідник. Розчин налийте в тазик з гарячою водою, рукою створіть пінку та помістіть туди річ, яка забруднилася. Залиште на час, який вказаний в інструкції, а після цього просто виперіть.

Нашатирний спирт

Нанесіть розчин нашатирного спирту на пляму та залишіть на 5 – 7 хвилин. Після цього посипте пляму содою, а тоді забруднену ділянку виперіть.



Пляму від тоналки можна легко вивести / Фото Pexels

Міцелярна вода

На ватний диск нанесіть міцелярну воду чи будь-який інший засіб для зняття макіяжу та видаліть пляму промокаючими рухами. Спонжик мав би увібрати в себе тональний крем.

Плямовивідник для бавовни та шерсті

Тональний крем на бавовняних та шерстяних речах важче піддається пранню, однак плямовивідник здатен впоратися з проблемою. Нанесіть розчин на пляму та залишіть на 15 хвилин. Тоді прополощіть річ в теплій воді та виперіть забруднену ділянку за допомогою господарського мила.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Медичний спирт для щільної тканини

Позбутися тонального крему зі щільної тканини чи хутра допоможе медичний спирт. Намочіть у рідині ватний диск та потріть ним забруднену ділянку. Після цього вбрання треба попрати.