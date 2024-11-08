Капроновые колготы будут служить годами: вот как уберечь их от дыр

Капроновые колготы – это очень важный элемент в гардеробе независимо от времени года. Но единственная их проблема заключается в том, что они очень быстро рвутся.

Как остановить колготки от затяжек и дырок? Этот вопрос интересует сотни женщин, и, к счастью, ответ на него существует, сообщает 24 Канал со ссылкой на Good Housekeeping. И с этими несколькими секретами вы сможете уберечь свою одежду и пользоваться ею годами.

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Побрызгайте на них лаком для волос

Вы уже точно слышали об этом лайфхаке, но обычно его предлагают использовать уже после того, как на колготах появилась дырка или затяжка. Но вы можете укрепить колготы заранее, и тогда они не начнут рваться вообще. Впрочем, учитывайте, что их нужно сбрызнуть, а не обливать лаком.

Стирайте перед одеванием

Многие женщины боятся стирать новые колготы перед тем, как одевать их, вместо этого носят сразу же после того, как достают из упаковки. Впрочем, это не лучшая идея. Стирка сделает их крепче, и убережет вас от выбрасывания новой пары. Вы даже можете добавить в стирку немного жидкого крахмала для того, чтобы придать колготам нужного эффекта.

Используйте мешок для стирки

Но если вы решили постирать колготы, нельзя бросать их прямо в барабан, ведь так они точно зацепятся за другую одежду в машинке и порвутся, или же на них появятся неприятные затяжки. Вместо этого нужно использовать специальный мешок для стирки.



Мешок для стирки нужно использовать обязательно / Фото Pexels

Он поможет сохранить их форму, избежать деформации и механических повреждений.

Положите их в морозильную камеру

Этот совет может звучать странно, но он все же работает. И все, что нужно сделать – это постирать колготки в холодной воде, положить их в пакет, а после этого – в морозильную камеру на сутки. После того, как они разморозятся, точно будут служить вам дольше.

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Инвестируйте в качество

Звучит очень просто, но многие люди все же не придерживаются этого правила. Вы потратите больше, если будете каждые несколько недель покупать новые колготы, чем если однажды выберете по-настоящему качественный вариант.