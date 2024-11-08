Капронові колготи будуть служити роками: ось як вберегти їх від дірок

Капронові колготи – це дуже важливий елемент у гардеробі незалежно від пори року. Але єдина їхня проблема полягає у тому, що вони дуже швидко рвуться.

Як зупинити колготки від затяжок та дірок? Це питання цікавить сотні жінок, і, на щастя, відповідь на нього існує, повідомляє 24 Канал з посиланням на Good Housekeeping. І з цими кількома секретами ви зможете вберегти свій одяг та користуватися ним роками.

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Побризкайте на них лаком для волосся

Ви вже точно чули про цей лайфхак, але зазвичай його пропонують використовувати вже після того, як на колготах з'явилася дірка чи затяжка. Але ви можете зміцнити колготи наперед, і тоді вони не почнуть рватися взагалі. Втім, зважайте, що їх потрібно збризнути, а не обливати лаком.

Періть перед одяганням

Чимало жінок бояться прати нові колготи перед тим, як одягати їх, натомість носять відразу ж після того, як дістають з упаковки. Втім, це не найкраща ідея. Прання зробить їх міцнішими, і убереже вас від викидання нової пари. Ви навіть можете додати у прання трохи рідкого крохмалю для того, щоб надати колготам потрібного ефекту.

Використовуйте мішок для прання

Але якщо ви вирішили випрати колготи, не можна кидати їх прямо в барабан, адже так вони точно зачепляться за інший одяг у машинці та порвуться, або ж на них з'являться неприємні затяжки. Натомість потрібно використати спеціальний мішок для прання.



Мішок для прання потрібно використовувати обов'язково / Фото Pexels

Він допоможе зберегти їхню форму, уникнути деформації та механічних пошкоджень.

Покладіть їх у морозильну камеру

Ця порада може звучати дивно, але вона все ж працює. І все, що потрібно зробити – це випрати колготки у холодній воді, покласти їх у пакет, а після цього – у морозильну камеру на добу. Після того, як вони розморозяться, точно будуть служити вам довше.

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Інвестуйте у якість

Звучить дуже просто, але чимало людей все ж не дотримуються цього правила. Ви витратите більше, якщо будете кожні кілька тижнів купувати нові колготи, ніж якщо одного разу оберете по-справжньому якісний варіант.