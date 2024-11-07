Деякі продукти, виявляється, можуть налаштувати вас на кращий, більш комфортний сон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І це не значить, що потрібно влаштовувати перекуси прямо перед відпочинком. Натомість потрібно уважніше підбирати їжу, яку ви споживаєте на вечерю.

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Горіхи та насіння

І горіхи, і насіння є чудовими джерелами білка та клітковини, особливо у випадку, якщо ви поєднаєте їх із свіжими фруктами. Цей простий та легкий перекус перед сном допоможе вам краще відпочити та вбереже від надокучливих пробуджень серед ночі.

Окрім того, горіхи та насіння містять магній – мінерал, який і підтримує наш сон. Найкраще буде зупинитися на волоських горіхах, фісташках, пекані тощо, адже в них містяться також омега-3 жирні кислоти, які відіграють важливу роль у покращенні сну.

Грецький йогурт

Грецький йогурт – це їжа, яка містить чимало білка, а також він досить смачний. Окрім того, у йогурті є досить багато пробіотиків, які можуть підтримувати здоров'я кишківника, а також йогурт вважається хорошим джерелом вітаміну B12, який може покращувати основні процеси організму, і зокрема й впливати на сон.

Хумус з овочами

Якщо ви хочете перекусити чимось пікантним, тоді хумус та овочі – це ідеальний вибір для вас. Існує чимало видів хумусу, і ви можете обрати той, що смакуватиме вам найкраще. У хумусі міститься і білок, і клітковина, а також там чимало магнію – мінералу, важливого для підтримання сну.



Хумус дуже корисний перед сном / Фото Pexels

Сир

Якщо ви хочете швиденько поласувати чимось прямо перед сном, шматочок твердого сиру може бути далеко не найгіршим варіантом. Особливо у випадку, якщо ви поєднаєте сир із горіхами чи шматочком фрукта. Так ви можете отримати дозу кальцію, корисного для здоров'я кісток, а також допомогти організму у виробленні мелатоніну, який також називають гормоном сну.

Попкорн

Можливо, попкорн у вашій уяві асоціюється винятково з кінотеатром, проте він може стати чудовою низькокалорійною закускою, яка покращить ваш сон. Насправді це цільне зерно, з якого ви отримаєте не тільки клітковину, але й деякі вітаміни групи В. І деякі з них сприяють також покращенню сну. Втім, краще обирати несолоний попкорн та такий, що містить якомога менше олії.