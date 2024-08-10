Макароны не слипнутся больше никогда: как правильно их надо промывать

Почти все в своей жизни варили макароны, которые слипались. Оказывается, проблема заключается в промывке. Их нельзя мыть в холодной воде, иначе они станут липкими. Кроме того, есть еще один секрет, который стоит знать.

Все почему-то привыкли промывать макароны после варки для их отклеивания, однако для того, чтобы они не склеивались, внутрь можно добавить каплю масла, как делает известный шеф-повар Гордон Рамзи.

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Почти все эксперты соглашаются с тем, что макароны становятся липкими из-за того, что их промывают в холодной воде. На самом деле, вы только смываете крахмал с макарон, поэтому они не будут плотно прилегать к соусу. Изделия также могут стать холодными, что автоматически испортит вкус.

Лучшее, что вы можете сделать – это сохранить часть воды из макарон и добавить ее к соусу, когда будете все перемешивать. В таком случае макароны не будут слипаться.



Названы лучшие советы от слипания помидоров / Фото Pexels

В общем для того, чтобы макароны не слипались, надо варить их в большой кастрюле. Перед тем, как бросить макароны в воду – надо добавить соли. Это улучшит вкус и сможет предотвратить слипание. Сразу после того, как бросите их в кастрюлю – надо перемешать. Об этом важном процессе не стоит забывать в течение всего приготовления.

Еще один важный совет - варите макароны до состояния "аль денте" (немного недоваренные). Если макароны переварить, они становятся клейкими и больше склонны к слипанию.