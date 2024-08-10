Макарони не злипнуться більше ніколи: як правильно їх треба промивати

Майже всі у своєму житті варили макарони, які злипалися. Виявляється, проблема полягає у промиванні. Їх не можна мити у холодній воді, інакше вони стануть липкими. Окрім того, є ще один секрет, який варто знати.

Всі чомусь звикли промивати макарони після варіння для їхнього відклеювання, однак для того, щоб вони не склеювалися, всередину можна додати краплю олії, як робить відомий шеф-кухар Гордон Рамзі.

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Майже всі експерти погоджуються з тим, що макарони стають липкими через те, що їх промивають у холодній воді. Насправді ж, ви лише змиваєте крохмаль з макаронів, тож вони не будуть щільно прилягати до соусу. Вироби також можуть стати холодними, що автоматично зіпсує смак.

Найкраще, що ви можете зробити – це зберегти частину води з макаронів та додати її до соусу, коли будете все перемішувати. У такому разі макарони не будуть злипатися.



Названо найкращі поради від злипання помідорів / Фото Pexels

Загалом для того, щоб макарони не злипалися, треба варити їх у великій каструлі. Перед тим, як вкинути макарони у воду – треба додати солі. Це покращить смак та зможе запобігти злипанню. Одразу після того, як вкинете їх у каструлю – треба перемішати. Про цей важливий процес не варто забувати впродовж всього приготування.

Ще одна важлива порада - варіть макарони до стану "аль денте" (трохи недоварені). Якщо макарони переварити, вони стають клейкими та більше схильні до злипання.