На жаль, далеко не все можна зберігати у дверцятах холодильника, та при цьому деякі продукти із забороненого списку стоять там майже постійно і практично у всіх. Отож, перевірте, що ви кладете їжу на правильне місце.

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Які продукти не можна зберігати на дверцятах холодильника

Зважайте на те, що дверцята – це найтепліше місце в усьому холодильнику, і тут відбуваються постійні перепади температури через те, що ви постійно закриваєте і відкриваєте прилад. І для деяких продуктів це може стати по-справжньому згубним – вони швидше псуються, якщо зберігати їх у такому місці.

Отож, ось короткий перелік продуктів, які не можна класти на дверцятах.



Не все можна класти у дверцята / Фото Pexels

Яйця

Чимало людей кладуть яйця саме у відділення на дверцятах, та це не завжди вдала ідея – навіть попри те, що саме там розташовані лотки для яєць. Набагато краще буде переставити цей продукт на основну полицю разом із цими лотками.

Молоко та кефір

Чимало людей ставлять на полицю збоку молоко чи інші молочні продукти. Це зручно, бо так пляшка завжди під рукою – втім, фахівці вважають такий вибір місця помилкою. Річ у тому, що там воно набагато швидше зіпсується.

Тож краще перемістити його ближче до морозилки – там, де температура найнижча.

Фрукти та цитрусові

Іноді у дверцятах кладуть фрукти – та для них, як і для овочів, є краще місце. А саме – полиця у самому низу холодильника.