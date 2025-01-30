Как хранить мед, чтобы он не кристаллизовался: советы, которые стоит знать

Мед может долго стоять и не имеет условного срока годности, однако при неправильном хранении он может кристаллизоваться. Чтобы мед не засахарился, специалисты рассказали, где именно его надо держать, чтобы он долго сохранял вкус и текстуру.

Когда мед приобретает кремовую консистенцию, то становится густым и мутным, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Кристаллизация меда является самой распространенной причиной, из-за которой люди выбрасывают продукт. Однако этого можно избежать, зная секрет хранения.

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Как правильно хранить мед

Сырой мед, который долго хранится, со временем может начать кристаллизоваться. Однако его тип, способ хранения и температура влияют на то, когда это именно произойдет. Если соблюдать правила, то сладкий продукт простоит долго.

Кристаллизация меда происходит тогда, когда температура опускается ниже 10°C. Именно поэтому не стоит хранить мед в прохладном подвале или помещении, которое плохо отапливается. В гаражах и подсобных помещениях всегда низкая температура, поэтому там его не рекомендуется держать.



Правила хранения меда / Фото Pexels

Хорошо сохраняется консистенция меда при комнатной температуре – от 10 до 21°C тепла. Оптимальные условия может обеспечить прохладный и сухой шкаф. Не рекомендуется держать мед в пластике, поскольку этот материал склонен пропускать влагу, которая будет способствовать кристаллизации. Стеклянная тара лучше удерживает влагу в меде, если крышка плотно закрыта.

Но если при определенных обстоятельствах мед кристаллизовался – не надо его выбрасывать, поскольку он не испортился, только потерял консистенцию. Чтобы его размягчить, нужна теплая вода и небольшая миска. Налейте в емкость воду и поставьте внутрь банку с медом. Вода должна подняться на три четверти до края банки. Далее чайной ложкой нужно аккуратно постоянно помешивать мед. Вода должна быть не горячей, а только теплой.