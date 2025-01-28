Мука – это тот ингредиент, без которого в выпечке не обойтись. Но выбор все же остается – какую именно муку вы будете использовать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. А использование альтернатив может существенно повлиять на питательную ценность вашей любимой выпечки.

Интересно Какой хлеб покупать вместо белого: эксперты назвали лучший вариант

Цельнозерновая мука

Цельнозерновая мука идеально подходит для того, чтобы выпекать домашний хлеб и другие хлебобулочные изделия. Такая мука содержит части пшеницы в цельном виде, включая отруби. А это насыщает ее клетчаткой.

Кроме нее, в такой муке вы также найдете значительно больше протеина и железа, что делает ее чрезвычайно полезной и питательной. Если вы новичок в использовании цельнозерновой муки, вы можете сначала сочетать ее с обычной, пока не найдете идеальное соотношение.

Ржаная мука

Рожь – это питательное и полезное зерно, что является невероятным источником растворимой клетчатки. Ржаная мука также изготавливается из зерен, напоминающих пшеницу, и все же отличаются тем, что содержат марганец, медь и фосфор.

Кроме того, рожь богата фитонутриентами – растительные химические соединения, помогающие бороться с болезнями и защищают организм от стресса.



Ржаная мука очень полезная / Фото Pexels

Мука из коричневого риса

Это хороший выбор для людей, которые придерживаются безглютеновой диеты, ведь в нем не содержится глютена, зато есть немало питательных веществ. И в отличие от многих безглютеновых видов муки или смесей, альтернатива из коричневого риса подвергается минимальной обработке.

Его можно комбинировать с другими видами муки во время выпекания, а также использовать для сгущения соусов и подлив.

Мука из полбы

Полба содержит немало клетчатки и может придать едва заметной сладости вашей выпечке. Она мягче и легче, чем цельнозерновая мука, и для некоторых людей, что трудно усваивают пшеницу, она может стать невероятной альтернативой. К тому же на одну порцию муки приходится примерно 19 граммов клетчатки.