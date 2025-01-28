Борошно – це той інгредієнт, без якого у випічці не обійтися. Та вибір все ж залишається – яке саме борошно ви будете використовувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. А використання альтернатив може суттєво вплинути на поживну цінність вашої улюбленої випічки.

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Цілозернове борошно

Цілозернове борошно ідеально підходить для того, щоб випікати домашній хліб та інші хлібобулочні вироби. Таке борошно містить частини пшениці у цілісному вигляді, включно з висівками. А це насичує його клітковиною.

Окрім неї, у такому борошні ви також знайдете значно більше протеїну та заліза, що робить його надзвичайно корисним та поживним. Якщо ви новачок у використанні цілозернового борошна, ви можете спершу поєднувати його зі звичайним, поки не знайдете ідеальне співвідношення.

Житнє борошно

Жито – це поживне та корисне зерно, що є неймовірним джерелом розчинної клітковини. Житнє борошно також виготовляється з зерен, що нагадують пшеницю, та все ж відрізняються тим, що містять марганець, мідь та фосфор.

Окрім того, жито багате на фітонутрієнти – рослинні хімічні сполуки, що допомагають боротися з хворобами та захищають організм від стресу.



Житнє борошно дуже корисне / Фото Pexels

Борошно з коричневого рису

Це хороший вибір для людей, які дотримуються безглютенової дієти, адже в ньому не міститься глютену, натомість є чимало поживних речовин. І на відміну від багатьох безглютенових видів борошна чи сумішей, альтернатива з коричневого рису піддається мінімальній обробці.

Його можна комбінувати з іншими видами борошна під час випікання, а також використовувати для згущення соусів та підлив.

Борошно з полби

Полба містить чимало клітковини та може надати ледь помітної солодкості вашій випічці. Вона м'якша та легша, ніж цілозернове борошно, і для деяких людей, що важко засвоюють пшеницю, вона може стати неймовірною альтернативою. До того ж на одну порцію борошна припадає приблизно 19 грамів клітковини.