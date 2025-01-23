Корисний чи шкідливий хліб – питання дискусійне, пише 24 Канал з посиланням на Very Well Health.

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Насправді він може бути частиною нашого раціону, якщо обрати цільнозерновий хліб чи безглютеновий для тих людей, які мають алергію на глютен. Фахівці визначили плюси та мінуси вживання хліба, про які треба знати.

Вміст вуглеводів

Вуглеводи є поживною речовиною, які містяться в хлібі та інших продуктах. Однак, у білому хлібі є рафіновані вуглеводи з високим вмістом цукру, які можуть призвести до ожиріння, якщо їсти його у великій кількості.

А от цільнозерновий хліб містить складні вуглеводи, які є кориснішими, оскільки довше перетравлюються й мають менший вплив на рівень цукру в крові.



Цільнозерновий хліб є кориснішим / Фото Pexels

Низький вміст поживний речовин

У хлібі міститься білок, клітковина, жир, вітаміни та мінерали, але цього відносно мало, а от вуглеводів – багато. Щоб не шкодити здоров’ю, рекомендовано купувати хліб із зерен пшениці. У ньому вже міститься залізо, цинк та вітаміни групи В.

Цільні злаки

Експерти рекомендують обирати цільнозерновий хліб, бо в ньому є клітковина, мінерали та вітаміни. Рафінований хліб швидко підвищує рівень цукру в крові, а цільнозерновий – повільніше.

Рафінована мука

Хліб з очищеного борошна під час має високий глікемічний індекс, тож швидко засвоюється й може викликати небажані коливання цукру в крові.

Щоб білий хліб не додав зайвих сантиметрів на талії, експерти радять все ж таки купувати цільнозерновий варіант, який є набагато кориснішим та не принесе шкоди вашому організмові.