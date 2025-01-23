Є багато прихильників теплої води вранці, які вже й не уявляють свого дня без склянки з рідиною натщесерце, пише 24 Канал з посиланням на Very well health. Переваг в такій ранковій звичці є чимало.

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Підтримування гідратації

Достатня кількість води вранці допомагає підтримувати загальний стан здоров’я та запобігає зневодненню. Гідратація добре впливає на травлення, здоров’я шкіри та роботу нирок, а тепла вода чинить заспокійливу дію на шлунок.

Регулювання температури тіла

Взимку ми можемо відчувати тремтіння тіла, коли опалення знижується й в кімнаті стає трохи прохолодно. Тепла вода може допомогти зменшити тремтіння, регулюючи температуру тіла, а її вживання після занять спортом може позитивно позначитися на працездатності.

Покращення кровообігу

Тепла вода здатна покращити кровообіг в організмі, розширюючи кровоносні судини. Тепло тимчасово може зігріти тіло зсередини, а регулярне пиття води підтримає кровообіг.



Тепла вода має багато корисних переваг / Фото Pexels

Зменшення болю м’язів

Тепла склянка води може розслабити м’язи та зменшити біль. Згідно з дослідженнями, під час зовнішньої теплової терапії, посилений кровообіг доставляє кров, поживні речовини й кисень до м’язів тіла, знижуючи рівень молочної кислоти, яка спричиняє дискомфорт у м’язах.

Сприяє зниженню ваги

Тепла вода натщесерце сприяє зменшенню ваги. В одному дослідженні йдеться, що вода вранці прискорює метаболізм на 40 хвилин після вживання їжі. Також вживання достатньої кількості води прискорює метаболізм на 30%, а це призводить до спалювання значної кількості калорій.

Допомагає травленню

Тепла вода розслабляє м’язи шлунково-кишкового тракту, підтримуючи роботу системи організму. Дослідження показало, що тепла вода перед сніданком сприяє кращому травленню.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Полегшує закладеність носа

Тепла вода може допомогти із закладеністю носа. Такий напій ефективніше знімає симптоми застуди, ніж вода кімнатної температури.

Знижує стрес

Згідно з дослідженням, достатня кількість води в організмі покращує наш спокій, задоволення й викликає більше позитивних емоцій. А ще тепла рідина знижує рівень стресу й зменшує симптоми тривоги.