Одна з найпопулярніших страв на сніданок – це пластівці, але чи справді вони корисні для вашого тіла? Часто ці яскраво забарвлені коробки є джерелом доданого цукру без значної поживної цінності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Для того, щоб отримати максимальну користь від сніданку, обіду та вечері, потрібно переконатися, що ви обираєте найкорисніші зернові.

Цілозернова вівсяна каша

Овес – це злакове зерно, тож не дивно, що його можна знайти у деяких пластівцях. У ньому, як правило, чимало корисної клітковини, а також пластівці, виготовлені з нього, особливо корисні, адже містять бета-глюкан – тип розчинної клітковини, яка чудово впливає на здоров'я серця.

Подрібнена пшенична крупа

Цей різновид злаків чимало дієтологів рекомендують через його поживність та простоту. Подрібнена пшениця на 100% складається з цільного зерна та містить клітковину, а ще – вітаміни групи В та мінерали.

Окрім того, такі злаки не містять доданого цукру та можуть забезпечити 8 грамів клітковини та 7 грамів білка на порцію.

Зернові висівки

Висівки – це зовнішні шари певних зерен, як-от пшениці чи вівса. Можливо, вам доводилося також чути про кашу з висівками, у якій особливо багато клітковини. Якщо вам складно знайти крупи з високим вмістом клітковини, з цією категорією злаків ви точно не матимете проблем.



Висівки дуже корисні для здоров'я / Фото Pexels

Коричневий рис

Якщо ви полюбляєте звичайні пластівці, ви також можете спробувати чипси з коричневого рису – вони мають схожу консистенцію та смакові відчуття, але виготовлені з кращих інгредієнтів. Цілозерновий коричневий рис також є хорошим джерелом клітковини, антиоксидантів та поживних речовин.

Гранола

Гранола – це солодка, хрустка начинка, ідеальна для перекусу чи додавання в йогурт, але її також можна залити молоком та їсти, як пластівці. Втім, не вся гранола виготовляється однаково, тож варто стежити за доданим цукром: для цього перевіряйте інгредієнти та харчову цінність.