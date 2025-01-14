Миль навсегда исчезнет из дома: лучшие средства от нее

Моль – это насекомое, которое может вызвать немало проблем дома. Вот только избавиться от него в доме не так уж и просто.

Бороться с молью может быть очень непросто, ведь эти надоедливые насекомые могут прятаться в самых неожиданных местах дома, сообщает 24 Канал. Впрочем, всего несколько народных средств помогут навсегда от них избавиться.

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Запах кедра

Ранее для борьбы с молью активно использовали нафталиновые шарики, но позже оказалось, что вредны они не только для моли, но и для людей. Зато можно воспользоваться невероятной альтернативой – эфирными маслами с запахом кедра, или повесить в шкафу кедровые вешалки. Эти запахи непременно отпугнут моль, и вам не придется снова иметь с ней дело.

Заморозка и прогрев одежды

Даже если удастся избавиться от всех взрослых особей моли, большую опасность представляют также и личинки насекомых, которые могут прятаться в ваших любимых вещах и на полках. И если с полками поможет обычная генеральная уборка, то для того, чтобы убрать все личинки с одежды, ее можно просто заморозить.



Одежду можно заморозить от моли / Фото Pexels

В морозильной камере личинки не выживут, то же касается и высоких температур – на открытом воздухе и на солнце потомство моли погибнет достаточно быстро.

Какие запахи не любит моль?

Кроме кедра, вы также можете использовать и другие эфирные масла, которые отпугнут моль от вашей одежды. В частности, не нравится насекомым запах лаванды и ели. Вы можете пропитать марлю этими запахами, а потом обмотать ею наиболее уязвимые вещи из вашего гардероба.

Так вы не только защитите одежду от моли, но и придадите ей приятного неповторимого аромата.

Вот еще несколько запахов, которые моль не переносит: