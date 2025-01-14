Міль назавжди зникне з дому: найкращі засоби від неї

Міль – це комаха, яка може викликати чимало проблем вдома. Ось тільки позбутися її в домі не так вже й просто.

Боротися з міллю може бути дуже непросто, адже ці надокучливі комахи можуть ховатися у найменш очікуваних місцях дому, повідомляє 24 Канал. Втім, всього кілька народних засобів допоможуть назавжди від них позбутися.

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Запах кедра

Раніше для боротьби з міллю активно використовували нафталінові кульки, але пізніше виявилося, що шкідливі вони не тільки для молі, але й для людей. Натомість можна скористатися неймовірною альтернативою – ефірними оліями із запахом кедра, або ж повішати у шафі кедрові вішаки. Ці запахи неодмінно відлякають міль, і вам не доведеться знову мати з нею справу.

Заморозка і прогрів одягу

Навіть якщо вдасться позбутися усіх дорослих особин молі, велику небезпеку становлять також і личинки комах, що можуть ховатися у ваших улюблених речах та на полицях. І якщо з полицями допоможе звичайне генеральне прибирання, то для того, аби прибрати усі личинки з одягу, його можна просто заморозити.



Одяг можна заморозити від молі / Фото Pexels

В морозильній камері личинки не виживуть, те саме стосується і високих температур – на відкритому повітрі і на сонці потомство молі загине досить швидко.

Які запахи не любить міль?

Окрім кедра, ви також можете використати й інші ефірні олії, які відлякають міль від вашого одягу. Зокрема, не подобається комахам запах лаванди та смереки. Ви можете просякнути марлю цими запахами, а тоді обмотати нею найбільш вразливі речі з вашого гардероба.

Так ви не тільки захистите одяг від молі, але й надасте йому приємного неповторного аромату.

Ось ще кілька запахів, які міль не переносить: