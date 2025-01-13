Ванні кімнати та туалети є одними з найскладніших для прибирання – і все через закуточки, щілини навколо ванної та унітазу, туалетного столика тощо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Петлі для сидіння унітаза

Тільки подумайте про те, скільки бактерій може ховатися на сидінні туалету… І, звісно ж, більшість людей його старанно миють, але до маленьких щілин у петлях дістатися досить складно, тож часто вони залишаються непочищеними.

Втім, більшість сидіть для унітаза можна зняти повністю для чищення, а після ретельного миття повернути на місце.

Стіни та підлога навколо туалету

Підлогу та стіни навколо унітаза часто не помічають, а втім, вся ця територія – це зона бризок та запаху. І хоч краплі не завжди видно неозброєним оком, але вони точно є. Найкраще для очищення використовувати такий засіб: на літр гарячої води додайте кілька ложок відбілювача та чайну ложку порошку для прання білизни.

Втім, спершу місце потрібно пропилотяжити, аби забрати пил та волосся, що могли накопичитися на підлозі. Працювати потрібно згори вниз, аби не пропустити жодного клаптика бруду.



Стіни навколо унітаза потрібно чистити / Фото Pexels

Місця навколо ручок крана

Якщо ваша ванна виглядає брудною навіть після ретельного очищення, можливо, ви приділили недостатньо часу миттю кранів та місць навколо нього. Іноді помітити цей бруд досить непросто, тож для очищення радять використовувати мильну воду та стару зубну щітку.

Зовнішні стінки ванни

Під час прибирання ви точно миєте ванну всередині, адже це найважливіша частина. Втім, далеко не всі знають, що ванну також необхідно чистити та зовні. Там вона накопичує пил та сліди від бризок води, мильної піни тощо.

Вентиляційні отвори

Зазвичай вони розташовані досить високо, тож більшість людей навіть не думає про те, аби почистити їх. Втім, дуже часто вентиляція у ванній забивається через пил та вологу, а це зменшує потік повітря та поширює алергени. І для того, аби почистити її, потрібно зняти кришку отвору та помити її у теплій мильній воді.

Перед встановленням назад переконайтеся, що усі деталі повністю висохли.