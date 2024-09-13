Муравьи навсегда покинут кухню и уже не вернутся: надежный способ

Муравьи – это насекомые, которые должны жить на улице, а не на вашей кухне. Впрочем, выгнать их оттуда иногда бывает совсем непросто.

Если вы столкнулись с проблемой появления на кухне муравьев, вы уже точно поняли, что просто так эти насекомые покидать ваш дом не собираются. Но, к счастью, это не значит, что отныне придется с ними мириться – всего один способ поможет исправить ситуацию.

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Конечно же, муравьи тянутся на кухню именно потому, что она наполнена едой и уютными уголками, где насекомые могут искать убежища. И прежде чем вы это осознаете, несколько муравьев на столе могут превратиться в целую их армию.

Как прогнать муравьев с кухни?

Перед тем, как разбираться с муравьями, вам нужно понять, как они заходят на вашу кухню. Самый простой способ это сделать – пойти по следу муравьев, ведь обычно они путешествуют к своей колонии туда и обратно одинаковыми тропами.

Если же вы не можете увидеть их, вы можете попробовать привлечь их несколькими крошками, а уже после этого проследить за насекомыми. Когда вы поймете, откуда они ползут и закроете это место, стоит определить, что именно на вашей кухне привлекает муравьев.

Или они направляются к вашему мусорнику? Если это так, тогда нужно взяться за очистку мусорного бака, или же чаще выносить мусор. Также муравьев могут привлекать продукты в кладовке или те, что вы оставляете на столе.



Муравьев нужно прогнать из кухни / Фото Pexels

Следующий шаг к уничтожению муравьев – прерывание феромонных следов муравьев, ведь именно их они используют для того, чтобы сообщать о месте источника пищи. Также они так ищут и дорогу к своим гнездам. Почистить их вы можете с помощью уксуса или же другого моющего средства, который имеет ярко выраженный запах.

Следующий шаг может звучать утомительно, но он просто необходим: проведите глубокую очистку кухни. Особое внимание уделите зонам возле бытовых приборов и за ними, где могли скапливаться остатки пищи.

Также не удастся обойтись и без использования пестицидов. Это нужно для того, чтобы все насекомые исчезли, и вашей кухне уже ничего не угрожало. Раскладывать средство нужно вдоль муравьиных троп или в местах, где вы замечали их раньше.