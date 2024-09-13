Мурахи назавжди покинуть кухню і вже не повернуться: надійний спосіб

Мурахи – це ті комахи, які мають жити на вулиці, а не на вашій кухні. Втім, вигнати їх звідти часом буває зовсім непросто.

Якщо ви зіштовхнулися з проблемою появи на кухні мурах, ви вже точно зрозуміли, що просто так ці комахи покидати вашу оселю не збираються. Але, на щастя, це не значить, що віднині доведеться з ними миритися – всього один спосіб допоможе виправити ситуацію.

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Звісно ж, мурахи тягнуться на кухню саме через те, що вона наповнена їжею та затишними закуточками, де комахи можуть шукати притулку. І перш ніж ви це усвідомите, кілька мурах на столі можуть перетворитися на цілу їхню армію.

Як прогнати мурах з кухні?

Перед тим, як розбиратися з мурахами, вам потрібно зрозуміти, як вони заходять на вашу кухню. Найпростіший спосіб це зробити – піти по сліду мурах, адже зазвичай вони подорожують до своєї колонії туди й назад однаковими стежками.

Якщо ж ви не можете побачити їх, ви можете спробувати привабити їх кількома крихтами, а вже після цього прослідкувати за комахами. Коли ви зрозумієте, звідки вони повзуть і закриєте це місце, варто визначити, що саме на вашій кухні приваблює мурах.

Чи вони прямують до вашого смітника? Якщо це так, тоді потрібно взятися за очищення сміттєвого бака, або ж частіше виносити сміття. Також мурах можуть приваблювати продукти в коморі чи ті, що ви залишаєте на столі.



Мурах потрібно прогнати з кухні / Фото Pexels

Наступний крок до знищення мурах – переривання феромонних слідів мурах, адже саме їх вони використовують для того, щоб повідомляти про місце джерела їжі. Також вони так шукають і дорогу до своїх гнізд. Почистити їх ви можете за допомогою оцту або ж іншого мийного засобу, який має яскраво виражений запах.

Наступний крок може звучати виснажливо, але він просто необхідний: проведіть глибоке очищення кухні. Особливу увагу приділіть зонам біля побутових приладів та за ними, де могли накопичуватися залишки їжі.

Також не вдасться обійтися і без використання пестицидів. Це потрібно для того, щоб усі комахи зникли, і вашій кухні вже нічого не загрожувало. Розкладати засіб потрібно вздовж мурашиних стежок чи у місцях, де ви помічали їх раніше.