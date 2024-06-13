Без москитных сеток: вот лайфхак, чтобы насекомые никогда не залетали в квартиру

Насекомые летом могут стать большой проблемой. И если у вас дома нет москитных сеток, тогда часто приходится мириться с комарами, мухами, а иногда даже с пчелами и осами. Впрочем, проблему можно легко решить.

Насекомые – это проблема, которая возникает только в теплое время года, и справиться с ней часто бывает непросто. Даже если вы нечасто открываете окна, комары и мухи все еще могут попадать внутрь. Но Porady 24 собрали несколько лайфхаков, которые помогут от них избавиться.

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Как не допустить в квартиру комаров

Конечно, самый простой способ защитить свой дом от нежелательных насекомых – это поставить москитные сетки. Но если такой возможности нет, вы можете воспользоваться и альтернативными народными методами.

Один из них – это использование камфорного масла. После того, как проветрите помещение, поставьте на огонь сковородку и хорошо раскалите ее, а затем нанесите на нее несколько капель этого масла. Комары не переносят этот запах, а он сохранится в комнатах еще на несколько часов.

Но если вы не хотите лишних запахов у себя дома, можно прибегнуть и к другому способу – жидкого наполнителя от комаров, который используется электрофумигатором. Удобство заключается в том, что тогда вы не будете чувствовать запаха, а комары вас не будут беспокоить.



От комаров можно легко избавиться / Фото Pexels

Что делать с мухами

Мухи – не такие неприятные существа как комары, но кому нравится, когда они летают по квартире и жужжат над ухом. Кроме того, эти насекомые неравнодушны и к сладкому, и к отходам, которые точно найдутся в любом доме.

Некоторые люди советуют для отпугивания насекомых добавлять в воду во время мытья пола несколько капель керосина. Но это довольно опасная затея, поэтому гораздо лучшим вариантом будет устроить ловушки для мух или повесить дома специальные липкие ленты.

Действуют против насекомых и различные запахи – например, вы можете использовать эфирные масла с запахом лаванды, базилика, эвкалипта или мяты.

Если же есть возможность нарвать на улице черемуху, полынь, бузину или крапиву, вы также можете это сделать и расставить растения в вазах по дому. Мух будут отпугивать такие запахи и в конце концов они уберутся из дома.