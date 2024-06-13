Если верить народным приметам, то говорят, что фикус способен отпугнуть мужчин и вносить в семью распри и проблемы. А еще это растение привлекает в семью зависть, поэтому злые взгляды людей негативно повлияют на благополучие.

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Дарить фикус одинокой женщине нельзя, поскольку ей будет сложно найти себе партнера. Впрочем это лишь несколько мифов, которые связаны с растением. В восточных странах, откуда и происходит сам цветок, уверены в том, что фикус привлекает в жизнь успех, достаток и мир. Для того, чтобы растение притягивало денежную энергию его надо поставить на кухне.



Фикус имеет плюсы и минусы / Фото Pexels

Почему фикус вреден

При повреждении фикуса из него выделяется белый сок, который является ядовитым. Именно поэтому растение следует держать подальше от детей и домашних животных, чтобы они не погрызли зеленые листья. А еще фикус не выделяет кислорода, поэтому пользы от него мало.

Почему фикус полезен

Вместе с тем эксперты говорят, что листья фикуса поглощают вредные вещества: формальдегид, фенол или бензол. Чтобы растение хорошо росло, место должно быть без прямых солнечных лучей и сквозняков. Важно также не переставлять фикус, поскольку на новом месте растение может сбросить листья.