Если вы заметили, что в жару листья огурцов желтеют, откладывать рассмотрение проблемы не стоит, ведь она может быстро стать критической. И если нанесенный вред не исправить быстро, это может привести к потере урожая.

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Какие причины пожелтения листьев огурцов

Есть три основные причины, по которым листья огурцов могут терять зеленый цвет. И, к счастью, на каждую проблему есть свое решение, поэтому паника точно лишняя.

Недостаток питательных веществ

Когда только формируется завязь, очень важно обеспечить растение всеми питательными веществами, поэтому об удобрениях забывать нельзя. Особенно остро реагируют огурцы на недостаток калия. Если минерала в почве недостаточно, листья огурцов начинают быстро желтеть и даже опадать, а сами огурцы приобретают неправильную, грушевидную форму.

Также иногда огурцы могут покрываться пятнами и засыхать. И для того, чтобы избежать беды, грядку нужно подкормить калийными удобрениями.

Пероноспороз

Пероноспороз – это грибковое заболевание, которое поражает листья растения. Следующим под заражение подпадает стебель, а затем вся культура начинает погибать. От поражения и до прекращения роста может пройти всего неделю, ведь заболевание имеет короткий инкубационный период. Поэтому при первых проявлениях грибка огурцы сразу же нужно обработать фунгицидами.



Огурцы нужно обрабатывать от болезней / Фото Pexels

Неправильный полив

Недостаток влаги может быть губительным для огурцов, да и за ее избыток они вас не поблагодарят. Поэтому не забывайте о своевременном поливе грядок, и следите за количеством воды, которую вы выливаете под каждый куст. Никогда для полива не используйте холодную воду: перепад температур может плохо повлиять на растения.