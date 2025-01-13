Обувь никогда не будет скользить на снегу: нужен элементарный трюк

Когда зимой погода постоянно колеблется между минусовыми и плюсовыми температурами, на дорогах может быстро появиться гололедица, и пределом мечтаний становятся ботинки с подошвами, которые не скользят на льду.

Если вы заметили, что подошвы вашей зимней обуви очень скользкие, это не значит, что вам нужно немедленно бежать в магазин за новой парой, сообщает 24 Канал. Вместо этого можно использовать несколько простых лайфхаков, что помогут избежать падения на снегу.

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Лейкопластырь

Первое, что нужно сделать, это приобрести в аптеке немного тканевого лейкопластыря. Из него вырежьте несколько кусочков длиной 3 – 4 сантиметра и наклейте их в форме крест-накрест на подошву. Впрочем, она для этого обязательно должна быть сухая и чистая.

Подходит такой метод для сухой и морозной погоды, ведь во время слякоти пластырь долго не продержится.

Войлок

Для начала нужно найти кусочки войлока и клей. Нанесите клей на подошву зимней обуви, и сразу же после этого по периметру наклейте кусочки войлока. Нужно подождать до полного высыхания, и способ опять же подходит только для сухой зимы.

Наждачная бумага

Этот способ напоминает предыдущий: на чистую подошву нужно нанести клей и прицепить кусочки наждачной бумаги максимальной зернистости.



Наждачная бумага может укрепить зимнюю обувь / Фото Pexels

Но есть еще один способ применения наждачки, немного более радикальный, но и более надежный: ваша обувь будет менее скользкой, если периодически подошву натирать наждачной бумагой.

Соль

Для этого способа вам также понадобится обезжириватель и суперклей. Подошву нужно вымыть и высушить, а после этого обезжирить, чтобы обеспечить лучшую работу клея. Нанесите его на выступающие части подошвы и уделите наибольшее внимание частям, которые контактируют с поверхностью больше всего.

Как только клей начнет подсыхать, присыпьте поверхность подошвы крупной солью, распределив ее по всей площади. Обувь оставьте на несколько минут, чтобы клей полностью схватился с солью.