Огурцы вырастут сладкие и без горечи: вот главный секрет

Огурцы –это культура, которую можно довольно часто заметить на украинских огородах, и недаром –эти сочные вкусные овощи хороши практически в любом блюде и салате. Впрочем, иногда с ними случается неприятная проблема - они вырастают горькими.

Украинские садоводы с радостью выращивают огурцы – и на фоне большой популярности этого овоща трудно и представить, что происходит он из лесов Индии. А там стабильно держится влажный и жаркий климат, сообщает 24 Канал.

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Почему огурцы горчат?

Существует такое вещество – кукурбитацин, и оно помогает огурцам хорошо расти, а огородникам облегчает выращивание этих овощей. Но все хорошо в меру – и когда вещества в огурцах становится больше, чем нужно, они и начинают горчить.

И для того, чтобы избавиться от проблемы, иногда достаточно срезать кожуру и кончики, а иногда горькой становится вся мякоть овоща. В процессе эволюции огурцы выработали защитный механизм, что делает растение и его плоды невкусными, чтобы ими меньше интересовались вредители и животные. Тогда огурец может полностью созреть и дать семена.

Некоторые люди интересуются, можно ли есть горькие огурцы, и ответ – да. Кукурбитацин полностью безопасен для человека, и некоторым людям даже нравится легкая горчинка, а другие считают вещество достаточно полезным.



Огурцы могут горчить довольно сильно / Фото Pexels

Что делать, чтобы огурцы не горчили?

Если вам не нравится горечь в огурцах, тогда нужно позаботиться о том, чтобы она даже не появилась. Для этого советуют выращивать растение в условиях рассеянного света или в тени. Огурцы не любят прямых солнечных лучей, и поэтому их можно посадить под защитой деревьев или высшей кукурузы.

Также старайтесь не шокировать корневую систему растений резкими перепадами температуры: в жаркую температуру вода должна быть теплой, а не холодной – и лучше всего подойдет отстоянная и прогретая солнцем.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как можно ускорить созревание помидоровв, чтобы получить плоды быстрее, чем соседи.

Не забывайте о регулярном поливе огурцов, чтобы не допустить у них горечи. А в период, когда нет дождя, это должно происходить практически ежедневно. А если еще и стоит засушливая и жаркая погода, иногда полив нужно проводить даже дважды – утром и вечером.

Если же происходит резкое похолодание, тогда растения нужно накрыть пленкой, чтобы создать условия, близкие к тепличным. Также не забывайте и о дополнительной подкормке золой или минеральными удобрениями, и здесь стоит быть осторожными, ведь избыток азота может только испортить вкус огурцов.